Військовий вертоліт рф двічі порушив повітряний простір Фінляндії

16:44 17 червня Київ, Україна

У травні російський гелікоптер Mi-17 двічі був помічений у повітряному просторі Фінляндії. Він проникнув на фінську територію на кілька сотень метрів.



Про це повідомляє Yle.



Згідно зі звітом Прикордонної охорони, вертоліт ненадовго увійшов у повітряний простір Фінляндії вранці 4.5.2022 під час патрулювання кордону. Перший інцидент стався у Північній Карелії у Кітії, другий – у Раутярві у Південній Карелії.



Вперше гелікоптер проник на фінську сторону на глибину 700 метрів, вдруге – на 500 метрів.

"Обидва випадки були короткочасними і гелікоптер з власної ініціативи повернувся на російську сторону", – повідомляє Прикордонна охорона.



З'ясувати особистість пілота, який керував гелікоптером, не вдалося.



Розгляд справи триватиме між прикордонними службами Фінляндії та росії.



Спочатку навесні Міноборони повідомило, що російський гелікоптер проник на фінську сторону на глибину аж до чотирьох кілометрів. У ході перевірки виявилося, що порушення було менш серйозним, ніж передбачалося спочатку.



Нагадаємо, у п'ятницю Міністерство закордонних справ Данії заявило, що російський військовий корабель двічі порушив територіальні води Данії.