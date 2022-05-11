Військовий потенціал Китаю становить серйозну загрозу США

Нарощування військового потенціалу Китаю рухається семимильними кроками, тому для захисту від амбіцій КНДР, США повинні розвивати свою власну економічну і військову міць.
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) ВС США Марк Міллі на заході Wall Street Journal в середу, 9 грудня.
Як вважає Міллі, вже до 2035 року військовий потенціал Китаю зрівняється з американським.
"Вони йдуть шляхом, щоб спробувати домогтися цього. Безумовно, це - серйозний виклик безпеці Сполучених Штатів зараз і в найближчі роки", - сказав військовий, додавши, що для захисту від амбіцій Китаю США повинні розвивати свою власну економічну і військову міць.
Міллі попередив: "Ми не хочемо, щоб конкуренція між великими державами переросла у війну між ними. Це було б катастрофою".
Нарешті, американський військовий підкреслив, що армія США повинна бути готова до наступальних і оборонних дій в космосі і кіберпросторі, особливо проти Китаю і Росії, які активно розвивають військовий потенціал в цих областях.
Як вважає Міллі, вже до 2035 року військовий потенціал Китаю зрівняється з американським.
"Вони йдуть шляхом, щоб спробувати домогтися цього. Безумовно, це - серйозний виклик безпеці Сполучених Штатів зараз і в найближчі роки", - сказав військовий, додавши, що для захисту від амбіцій Китаю США повинні розвивати свою власну економічну і військову міць.
Міллі попередив: "Ми не хочемо, щоб конкуренція між великими державами переросла у війну між ними. Це було б катастрофою".
Нарешті, американський військовий підкреслив, що армія США повинна бути готова до наступальних і оборонних дій в космосі і кіберпросторі, особливо проти Китаю і Росії, які активно розвивають військовий потенціал в цих областях.
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