Військовий потенціал Китаю становить серйозну загрозу США

11:50 09 грудня Київ, Україна

Нарощування військового потенціалу Китаю рухається семимильними кроками, тому для захисту від амбіцій КНДР, США повинні розвивати свою власну економічну і військову міць.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) ВС США Марк Міллі на заході Wall Street Journal в середу, 9 грудня.



Як вважає Міллі, вже до 2035 року військовий потенціал Китаю зрівняється з американським.



"Вони йдуть шляхом, щоб спробувати домогтися цього. Безумовно, це - серйозний виклик безпеці Сполучених Штатів зараз і в найближчі роки", - сказав військовий, додавши, що для захисту від амбіцій Китаю США повинні розвивати свою власну економічну і військову міць.



Міллі попередив: "Ми не хочемо, щоб конкуренція між великими державами переросла у війну між ними. Це було б катастрофою".



Нарешті, американський військовий підкреслив, що армія США повинна бути готова до наступальних і оборонних дій в космосі і кіберпросторі, особливо проти Китаю і Росії, які активно розвивають військовий потенціал в цих областях.