Військовий корабель США у Червоному морі перехопив три ракети, випущені з Ємену

Військовий корабель ВМС США в четвер знищив три ракети і кілька безпілотників, випущених з Ємену і які прямували на північ, ймовірно, у напрямку Ізраїлю.
Про це повідомив під час брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.
За його словами, американський есмінець USS Carney у північній частині Червоного моря перехопив три ударні крилаті ракети та кілька безпілотників, які були запущені хуситами в Ємені. З його слів, їх збили над водою.
За його словами, американський есмінець USS Carney у північній частині Червоного моря перехопив три ударні крилаті ракети та кілька безпілотників, які були запущені хуситами в Ємені. З його слів, їх збили над водою.
Американський чиновник сказав, що у Пентагоні не вірять, що ракети були націлені на корабель.
Райдер сказав, що ракети були збиті, тому що вони "становили потенційну загрозу" на основі траєкторії свого польоту, додавши, що США готові зробити все необхідне, щоб захистити своїх партнерів та свої інтереси у цьому важливому регіоні. За його словами, США все ще оцінюють, якою була ціль випущених ракет.
За його словами, ніхто з американських військових чи цивільних на землі не постраждав.
LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig. Генерал Пет Райдер проводить прес-брифінг у Пентагоні. https://t.co/PQ6u5kKTKn— Міністерство оборони 🇺🇸 (@DeptofDefense) 19 жовтня 2023 р.
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