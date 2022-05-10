Військовий бюджет США передбачає допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів

Вето Дональда Трампа тепер не зможе вплинути на основні поправки проєкту оборонного бюджету США на 2021 рік.
Про це повідомляє The New York Times.
Законопроєкт, що передбачає виділення 741 млрд на потреби Пентагону і програми у сфері оборони і безпеки по лінії Міненергетики, підтримали 335 членів Палати представників, тоді як ще 78 висловилися проти.
Відзначимо, що він також містить положення про посилення санкцій проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". У той самий час законопроєкт передбачає виділення 250 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України.
Заблокувати законопроєкт неодноразово погрожував Дональд Трамп. За кілька годин до голосування він опублікував на своїй сторінці в Twitter повідомлення, в якому висловив надію на підтримку своєї позиції республіканцями. Він також попередив, що може скористатися правом вето.
Трамп, зокрема, виступає за скасування статті 230 закону про телекомунікації від 1996 року, яка звільняє інтернет-платформи від юридичної відповідальності за розміщення користувацького контенту.
"Обов'язково потрібно передбачити припинення дії статті 230 (в цілях нацбезпеки), збереження наших національних пам'ятників, а також дозвіл 5G і скорочення військ в інших країнах".
Втім, під час голосування у вівторок, Палата представників набрала необхідну кількість голосів для того, щоб подолати можливе вето президента.
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