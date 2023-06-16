Військовий блок ОДКБ не дає безпеки, а створює проблеми, - визнали у Вірменії

Усі спроби Кремля утримати під своїм впливом країни колишнього складу СНД невблаганно йдуть до поразки. Навіть створена як певний аналог НАТО, військово-політична міжнародна організація ОДКБ не може об'єднати колишні дружні країни. На сьогодні до складу цієї організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.. Але частина цих країн уже замислюються про вихід із неї.
Як заявив секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян, перебування країни в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку фактично очолює росія, створює "певні проблеми" для вірменської держави.. У зв'язку з цим Єревану важливо співпрацювати із західними партнерами у питаннях безпеки. Про це повідомляє Громадське телебачення Вірменії.
Він зазначив, що з 2020 року "важко знайти хоч якийсь приклад" сприяння Вірменії з боку ОДКБ.
Він нагадав, що на Вірменію "нападали тричі".
За словами секретаря Ради безпеки Вірменії, є оплата за російську зброю за затримки з її постачанням.
Як уже писали, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю чеському телеканалу CNN Prima News заявив, що його країна не є союзником Росії у війні з Україною.
Нагадаємо, 25 травня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що Єреван та Баку домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності країн.
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