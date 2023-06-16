Військовий блок ОДКБ не дає безпеки, а створює проблеми, - визнали у Вірменії

17:58 05 червня Київ, Україна

Усі спроби Кремля утримати під своїм впливом країни колишнього складу СНД невблаганно йдуть до поразки. Навіть створена як певний аналог НАТО, військово-політична міжнародна організація ОДКБ не може об'єднати колишні дружні країни. На сьогодні до складу цієї організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.. Але частина цих країн уже замислюються про вихід із неї.

Як заявив секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян, перебування країни в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку фактично очолює росія, створює "певні проблеми" для вірменської держави.. У зв'язку з цим Єревану важливо співпрацювати із західними партнерами у питаннях безпеки. Про це повідомляє Громадське телебачення Вірменії.

Він зазначив, що з 2020 року "важко знайти хоч якийсь приклад" сприяння Вірменії з боку ОДКБ.

"Протягом трьох широкомасштабних нападів з боку Азербайджану ОДКБ не сприяла Вірменії, і коли Вірменія, продовжуючи пошуки, зрештою знайшла альтернативи, наприклад, розгортання моніторингової місії Євросоюзу, тільки тоді ОДКБ почала надавати свою допомогу", - зазначив вірменський чиновник.

Він нагадав, що на Вірменію "нападали тричі".

"Зрештою, так званий військовий блок пропонує Вірменії місію зі збирання фактів. Це принаймні несерйозно", - наголошує чиновник.

За словами секретаря Ради безпеки Вірменії, є оплата за російську зброю за затримки з її постачанням.

"Ми бачимо реальність, яка існує, - це війна Росія-Україна, можливості Росії обслуговувати власну війну, і той факт, що її можливості не такі великі, щоб експортувати озброєння, і ми пішли шляхом пошуку інших ресурсів. Є багато країн, з якими ми інтенсивно ведемо переговори щодо купівлі зброї", - зазначив Григорян.

Як уже писали, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю чеському телеканалу CNN Prima News заявив, що його країна не є союзником Росії у війні з Україною.

Нагадаємо, 25 травня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що Єреван та Баку домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності країн.