Військові в Габоні оголосили про держпереворот і захоплення влади

13:33 30 серпня Київ, Україна

Військові в Габоні сьогодні, 30 серпня, оголосили про держпереворот і скасування результатів президентських виборів, на яких втретє поспіль переміг чинний глава держави Алі Бонго.



Про це повідомляють Reuters і The Guardian.



Наголошується, що група високопоставлених габонських військових офіцерів виступила на національному телебаченні, заявивши, що недавнім виборам "забракло довіри".



Військові повідомили, що результати виборів було скасовано, всі кордони закрито до подальшого повідомлення, а державні установи розпущено.

"Від імені габонського народу. Ми вирішили захистити світ, припинивши нинішній режим", - заявили офіцери.

Кореспондент Reuters також повідомив про звуки пострілів у столиці Габону, Лібревілі.



Президентські вибори у Габоні відбулися напередодні, 29 серпня. Було заявлено, що чинного президента країни Алі Бонго переобрано на третій термін. Бонго – син колишнього президента Омара Бонго.

Вперше Алі Бонго виграв президентські вибори у 2009 році. До цього сім термінів поспіль, з 1967 по 2009 рік, президентську посаду обіймав його батько. 2003 року в Габоні було змінено конституцію, і зміни дозволяли обиратися президентом необмежену кількість разів.