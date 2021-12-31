Військові, які влаштували переворот в Малі вимагають щоб чиновники повернулися на роботу

У Малі після військового перевороту чиновники не виходять на роботу, мешканці країни здійснюють акти вандалізму.

Представник самопроголошеного Національного комітету порятунку народу полковник Ісмаель Ваге заявив, що військові не потерплять такій ситуації.

Керівники захопила владу в Малі групи військових закликали населення припинити "акти вандалізму" в країні, а державних службовців - повернутися на свої робочі місця.

"Ми запрошуємо всіх працівників державних установ прийти на службу і почати працювати", - заявив в телевізійному ефірі представник самопроголошеного Національного комітету порятунку народу (НКСН) полковник Ісмаель Ваге.

Він також заявив, що військові не потерплять акти вандалізму. "Руйнування суспільних будівель повинно припинитися", - підкреслив він. У день заколоту 18 серпня в столиці країни Бамако були розграбовані численні державні установи. Ряд будівель, включаючи суди і офіси адвокатів, були спалені.

Ісмаель Ваге заявив, що повідомлення про чотирьох загиблих і десяти поранених під час заколоту "не відповідає дійсності". "Ніхто не постраждав", - зауважив полковник. Він також підкреслив, що у військових частинах буде підтримуватися найсуворіша дисципліна, а її порушники - жорстким чином каратися.