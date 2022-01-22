Військові навчання Слов'янського братства пройдуть у Білорусі

13:01 08 вересень Київ, Україна

У вересні в Білорусі відбудуться антитерористичні тактичні навчання Слов'янське братство-2020 року, в яких візьмуть участь сербські та російські військові, повідомляє Міноборони Білорусі у вівторок, 8 вересня.



Навчання пройдуть з 10 по 15 вересня.



"На навчаннях військовослужбовці відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що навчання Слов'янське братство проходить щорічно на територіях країн-учасниць. Минулого року маневри проходили в Сербії.



Після початку політичної кризи в Білорусі в країні почали масово проводити військові навчання.



Зокрема, напередодні Міноборони Білорусі привело в повну бойову готовність три військові бази.