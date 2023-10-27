Військові США здійснили авіаудари на сході Сирії у відповідь на атаки на американські бази

Рано вранці у п'ятницю, американські військові здійснили авіаудари по двох об'єктах на сході Сирії, які мають зв'язки з іранським Корпусом вартових ісламської революції.
Це було зроблено у відповідь на серію ракетних та безпілотних атак, спрямованих проти американських баз та персоналу в регіоні, які почалися минулого тижня, як повідомляє Пентагон.
Міністр оборони Ллойд Остін зазначив, що "високоточні удари, здійснені в рамках самооборони, були відповіддю на недавні атаки на американський персонал в Іраку та Сирії з боку угруповань бойовиків, які підтримує Іран, починаючи з 17 жовтня".
Він наголосив, що президент Джо Байден дав указ провести вузькоспрямовані удари, "щоб показати, що Сполучені Штати рішуче реагують на такі напади та готові захищати свій персонал та свої інтереси". Глава Пентагону додав, що ця операція розглядається окремо від війни Ізраїлю проти ХАМАСу.
Ллойд Остін підкреслив, що США не прагнуть розширення конфлікту, однак, у разі продовження дій іранських агентів та їхніх союзників, Сполучені Штати не вагатимуться у застосуванні додаткових заходів для захисту своїх військових сил.
Це було зроблено у відповідь на серію ракетних та безпілотних атак, спрямованих проти американських баз та персоналу в регіоні, які почалися минулого тижня, як повідомляє Пентагон.
Міністр оборони Ллойд Остін зазначив, що "високоточні удари, здійснені в рамках самооборони, були відповіддю на недавні атаки на американський персонал в Іраку та Сирії з боку угруповань бойовиків, які підтримує Іран, починаючи з 17 жовтня".
Він наголосив, що президент Джо Байден дав указ провести вузькоспрямовані удари, "щоб показати, що Сполучені Штати рішуче реагують на такі напади та готові захищати свій персонал та свої інтереси". Глава Пентагону додав, що ця операція розглядається окремо від війни Ізраїлю проти ХАМАСу.
Ллойд Остін підкреслив, що США не прагнуть розширення конфлікту, однак, у разі продовження дій іранських агентів та їхніх союзників, Сполучені Штати не вагатимуться у застосуванні додаткових заходів для захисту своїх військових сил.
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