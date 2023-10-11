Військові рф стикаються з кризою психічного здоров'я - британська розвідка
15:02 11 жовтня Київ, Україна
За даними британської розвідки, у грудні 2022 року російські психологи виявили близько 100 000 військовослужбовців, які страждають на посттравматичні стресові розлади (ПТСР).
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у соцмережі Х (колишній Твіттер).
"Зараз це число майже напевно вище, оскільки російські військові не в змозі забезпечити достатню ротацію та відновлення сил із поля бою. На цю проблему звертали увагу багато командирів, включаючи колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова, якого було відсторонено від командування у липні 2023 року", - додали у розвідці.
Є додаткові ознаки того, що лікарі в росії відправляють на фронт військовослужбовців, непридатних для участі у бойових діях.
"Через недостатню турботу про психічне здоров'я своїх солдатів та їхню придатність до ведення бойових дій, бойова ефективність росії залишається на неоптимальному рівні", — наголошується в повідомленні.
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