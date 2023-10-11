Військові рф стикаються з кризою психічного здоров'я - британська розвідка

"Зараз це число майже напевно вище, оскільки російські військові не в змозі забезпечити достатню ротацію та відновлення сил із поля бою. На цю проблему звертали увагу багато командирів, включаючи колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова, якого було відсторонено від командування у липні 2023 року", - додали у розвідці.