Військові рф причетні до масових страт у Малі - HRW

Російські військові в Малі причетні до страти мирних жителів. Про це повідомляє Human Rights Watch (HRW) з посиланням на 27 джерел, включаючи свідків із Мури, торговців, громадських діячів, дипломатів та аналітиків з питань безпеки.
За інформацією правозахисників, наприкінці березня 2022 року малійська армія та пов'язані з нею іноземні солдати стратили близько 300 людей. Деякі з убитих підозрювалися у приналежності до ісламістських бойовиків.
Декілька неназваних джерел Human Rights Watch ідентифікували іноземних солдатів як росіян. Як стверджує організація, російські силовики стратили невеликими групами кілька сотень людей, затриманих 27 березня у Мурі під час збройного конфлікту.
З січня 2022 року жителі Мури повідомляли правозахисникам про присутність у районі «десятків білих чоловіків, які не говорять французькою». Співрозмовники Human Rights Watch визнали чоловіків росіянами, оскільки у грудні 2021 року перехідний уряд Малі оголосив, що «російські інструктори» перебувають у країні в рамках двосторонньої угоди.
За даними організації, «переважна більшість» убитих були чоловіками з етнічної групи скотарів Фулані. Ті, хто вижив, стверджували, що чоловіків убили малійські військові та «білі солдати». Правозахисники назвали те, що сталося, «найгіршим звірством» за останні роки в Малі.
Раніше Міністерство оборони Малі відзвітувало, що до кінця березня армія знищила понад 200 терористів і заарештувала ще 51 особу.
За інформацією правозахисників, наприкінці березня 2022 року малійська армія та пов'язані з нею іноземні солдати стратили близько 300 людей. Деякі з убитих підозрювалися у приналежності до ісламістських бойовиків.
Декілька неназваних джерел Human Rights Watch ідентифікували іноземних солдатів як росіян. Як стверджує організація, російські силовики стратили невеликими групами кілька сотень людей, затриманих 27 березня у Мурі під час збройного конфлікту.
З січня 2022 року жителі Мури повідомляли правозахисникам про присутність у районі «десятків білих чоловіків, які не говорять французькою». Співрозмовники Human Rights Watch визнали чоловіків росіянами, оскільки у грудні 2021 року перехідний уряд Малі оголосив, що «російські інструктори» перебувають у країні в рамках двосторонньої угоди.
За даними організації, «переважна більшість» убитих були чоловіками з етнічної групи скотарів Фулані. Ті, хто вижив, стверджували, що чоловіків убили малійські військові та «білі солдати». Правозахисники назвали те, що сталося, «найгіршим звірством» за останні роки в Малі.
Раніше Міністерство оборони Малі відзвітувало, що до кінця березня армія знищила понад 200 терористів і заарештувала ще 51 особу.
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