Військові Нагірного Карабаху здали зброю у рамках угоди про припинення вогню

09:10 26 вересня Київ, Україна

Відповідно до умов угоди про припинення вогню, військові Нагірного Карабаху активно здають свою зброю та військову техніку.



Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.



Згідно з повідомленням, на 25 вересня було передано до загального розпорядження вісім бронетехнічних одиниць, 37 знарядь польової артилерії, ракетних систем залпового вогню та мінометів, а також понад 3200 одиниць стрілецької зброї, протитанкових засобів і переносних зенітних комплексів, а також близько 435 000 одиниць боєприпасів.

Згідно з інформацією, артилерійські гармати, різноманітна військова техніка, гранати та інші боєприпаси були відправлені до пункту збору, що розташований у районі Кельбаджара.



Важливо відзначити, що вірменським військовослужбовцям було надано безпечний вихід з території Нагірного Карабаху двома коридорами, один з яких проходить через Лачин у Ханкенді (Степанакерт), а інший - через Кельбаджар у Басаркечар (Варденіс, Вірменія), де вони можуть використовувати власні транспортні засоби та автобуси.