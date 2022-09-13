Військові Азербайджану виконали всі завдання на кордоні з Вірменією

18:05 13 вересня Київ, Україна

В Азербайджані заявили про виконання всіх завдань на кордоні з Вірменією.


Про це повідомляється на сайті азербайджанського президента Ільхама Алієва у вівторок, 13 вересня.

Вказано, що сьогодні він провів оперативну нараду з керівництвом ЗС країни "у зв'язку з провокаціями, вчиненими Вірменією на вірмено-азербайджанському кордоні".

У ході наради Алієву представили відповідні доповіді. Було констатовано, що "всі відповідні доручення та завдання виконані".
"На нараді було зазначено, що вся відповідальність за напруженість на кордоні, що склалася, повністю лежить на політичне керівництво Вірменії. ЗС Азербайджану контролюють оперативну обстановку вздовж усього кордону", – наголошується у повідомленні.