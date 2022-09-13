Військові Азербайджану виконали всі завдання на кордоні з Вірменією

18:05 13 вересня Київ, Україна

В Азербайджані заявили про виконання всіх завдань на кордоні з Вірменією.



Про це повідомляється на сайті азербайджанського президента Ільхама Алієва у вівторок, 13 вересня.



Вказано, що сьогодні він провів оперативну нараду з керівництвом ЗС країни "у зв'язку з провокаціями, вчиненими Вірменією на вірмено-азербайджанському кордоні".



У ході наради Алієву представили відповідні доповіді. Було констатовано, що "всі відповідні доручення та завдання виконані".