Військові Азербайджану виконали всі завдання на кордоні з Вірменією

В Азербайджані заявили про виконання всіх завдань на кордоні з Вірменією.
Про це повідомляється на сайті азербайджанського президента Ільхама Алієва у вівторок, 13 вересня.
Вказано, що сьогодні він провів оперативну нараду з керівництвом ЗС країни "у зв'язку з провокаціями, вчиненими Вірменією на вірмено-азербайджанському кордоні".
У ході наради Алієву представили відповідні доповіді. Було констатовано, що "всі відповідні доручення та завдання виконані".
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