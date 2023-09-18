Військове співробітництво між росією та КНДР незаконне — президент Південної Кореї

08:03 18 вересня Київ, Україна

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що потенційна військова співпраця між Північною Кореєю та росією є незаконною.

Про це сказав Юн Сок Йоль в інтерв'ю Associated Press.



За його словами, якщо інформація про домовленості військово-технічного характеру між москвою та Пхеньяном за підсумками візиту лідера КНДР Кім Чен Ина в росію підтвердиться, це стане порушенням санкцій, введених проти Північної Кореї та ухвалених Радою Безпеки ООН.

"Військова співпраця між Північною Кореєю та росією є незаконною і неправильною, оскільки вона суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН та іншим міжнародним санкціям проти КНДР", - сказав президент Південної Кореї.

Він підкреслив, що світова спільнота "ще сильніше згуртується" у відповідь на співпрацю росії та КНДР. У той самий час Юн Сок Йоль зазначив, що ядерний удар з боку Пхеньяну стане кінцем режиму в КНДР.