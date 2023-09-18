Військове співробітництво між росією та КНДР незаконне — президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що потенційна військова співпраця між Північною Кореєю та росією є незаконною.
Про це сказав Юн Сок Йоль в інтерв'ю Associated Press.
За його словами, якщо інформація про домовленості військово-технічного характеру між москвою та Пхеньяном за підсумками візиту лідера КНДР Кім Чен Ина в росію підтвердиться, це стане порушенням санкцій, введених проти Північної Кореї та ухвалених Радою Безпеки ООН.
За його словами, якщо інформація про домовленості військово-технічного характеру між москвою та Пхеньяном за підсумками візиту лідера КНДР Кім Чен Ина в росію підтвердиться, це стане порушенням санкцій, введених проти Північної Кореї та ухвалених Радою Безпеки ООН.
Він підкреслив, що світова спільнота "ще сильніше згуртується" у відповідь на співпрацю росії та КНДР. У той самий час Юн Сок Йоль зазначив, що ядерний удар з боку Пхеньяну стане кінцем режиму в КНДР.
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