Військове протистояння Афганістану і Талібану за три дні забрало життя 27 дітей

12:56 10 серпня Київ, Україна

В результаті військового протистояння руху Талібан і уряду Афганістану, тільки за останні три дні загинули 27 дітей.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані ООН.



"Довго Афганістан був одним з найгірших місць на Землі для дітей, але за останні тижні і за останні 72 години все стало набагато гірше", - заявила представниця ЮНІСЕФ Афганістану Саманта Морт.



Відзначається, що діти загинули в трьох провінціях - Кандагар, Хост і Пактія. Поранення в цих районах, за даними ЮНІСЕФ, отримали 136 дітей.



Зараз багато дітей сплять на вулиці, покинувши свої будинки.



Всього в конфлікті за останній місяць загинули понад тисячу мирних жителів.