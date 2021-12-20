Військова техніка на вулицях Мінська. Відео

20:22 20 липень Київ, Україна

Після протестів опозиції в Білорусі очевидці помітили військову техніку на вулицях Мінська, уряд пояснив це плановими військовими навчаннями.



У соцмережах було опубліковано відео, на якому колона військової техніки рухається нібито вулицями Мінська. У Міноборони Білорусі повідомляють, що це звичайні навчання.

У Міноборони Білорусі пояснили, що зараз війська "як раз вступили у друге півріччя навчального року. З липня по жовтень в Збройних силах йде активний період бойової підготовки ", а більшість маневрів пов'язані з пересуванням бойової техніки на полігон або в парк техніки військової частини.

"Іноді маршрут пролягає через короткі ділянки в межах міста. Як правило, мова йде про колісної техніки. При плануванні маршруту підрозділи та військові частини враховують міський трафік і вибирають оптимальний час для руху колон ", - заявили у відомстві.

Військовий оглядач Олександр Алесіни вважає, що якщо в Білорусі почнуться масові заворушення, то першим ділом підключаться органи КДБ, МВС, щоб "перехопити окремих заводив, лідерів процесу" і не дати очолити протестний рух.