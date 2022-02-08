Військова хунта у М'янмі змушує батьків зрікатися дітей, які виступили проти перевороту

13:22 08 лютий Київ, Україна

В останні три місяці щодня в середньому шість чи сім сімей у М'янмі публікують повідомлення в державних газетах країни про розрив зв'язків із синами, дочками, племінницями, племінниками та онуками, які публічно виступають проти військової хунти, яка захопила владу в країні на початку минулого року.



Про це повідомляє Reuters.



Трохи більше як рік тому сотні тисяч людей у М'янмі, серед яких було чимало молодих людей, вийшли на вулиці, щоб протестувати проти перевороту військових. Ті усунули від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі, заарештували її та президента Він М'їна та оголосили надзвичайний стан.



Після насильницького розгону демонстрацій армією деякі протестувальники втекли за кордон або приєдналися до Сил народної оборони – озброєних груп у віддалених частинах країни, пов'язаних зі скинутим цивільним урядом.



Повідомлення про відмову батьків від дітей, незгодних із владою військових, почали масово з'являтися у місцевій пресі у листопаді минулого року. Наразі журналісти нарахували не менше 570 таких оголошень. Їхня публікація проходила на тлі заяв військових про арешти опонентів та переслідування людей, які дали притулок протестувальникам.



Одним із тих, кого зреклися батьки, став 26-річний Лін Лін Бо Бо, колишній продавець автомобілів, який приєднався до повстанців. В цей час він знаходиться у тайському прикордонному містечку.

"Ми заявляємо, що відмовилися від Лін Лін Бо Бо, тому що він ніколи не слухав волі своїх батьків", - йдеться у повідомленні, опублікованому його батьками, Сан Віном та Тін Тін Со, у державній газеті.

Молода людина розповіла, що до його батьків напередодні публікації приходили військові. Самі вони відмовилися від коментарів журналістам.



Відмовилися коментувати ситуацію й військові, проте ще в листопаді їхній спікер Зау Мін Тун сказав, що людей, які робили подібні заяви в газетах, все ще можуть звинуватити у низці злочинів, якщо виявиться, що вони підтримують опозицію.



Практика публічної відмови від членів сім'ї має давню історію в культурі М'янми і широко застосовувалася, наприклад, під час заворушень у 2007 та наприкінці 1980-х років. Проте, як зазначають правозахисники, її застосовують активніше, ніж раніше.