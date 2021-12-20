Військова хунта у М'янмі блокує гумдопомогу для мільйонів жителів країни

17:22 13 грудень Київ, Україна

Хунта в М'янмі перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги для мільйонів людей, які її потребують. Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), опублікованому у понеділок, 13 грудня.



За повідомленням правозахисників, військові, які захопили владу в М'янмі, запровадили обмеження на пересування працівників закордонних гуманітарних місій, заблокували проїзд колон автомобілів із гуманітарною допомогою. Крім того, є факти нападів бойовиків на працівників гуманітарних місій, а також закриття доступу до телекомунікаційних послуг для громадян, йдеться у звіті.

"Генерали категорично відмовляють у наданні допомоги та порятунку життів постраждалих через конфлікт, ніби використовують відмову як форму покарання для людей", - прокоментувала ситуацію в М'янмі представниця HRW Шейна Баухнер.

Як повідомлялося, хунта в М'янмі влаштувала переворот і захопила владу в країні 1 лютого 2021 року. З цього часу в цій азіатській країні панують хаос та насильство. Нова самопроголошена влада жорстко придушує всілякі громадські виступи проти себе. За матеріалами правозахисної організації "Асоціація допомоги політв'язням", яка займається фіксацією вбивств та інших порушень прав людини, після приходу до влади хунти було вбито щонайменше 1,3 тисячі осіб, понад 10 тисяч людей було заарештовано.



За інформацією HRW, внаслідок перевороту понад 284 тисячі людей у М'янмі були змушені покинути свої будинки. Близько 22 тисяч із них бігли до Індії та Таїланду.



За оцінками ООН, кількість людей, які потребують допомоги в М'янмі, стрімко зростає. До 2022 року вона збільшиться з 1 мільйона, який був до перевороту, до 14,4 мільйона.