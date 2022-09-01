Під час протестів в Іраку загинули 20 людей, понад 300 постраждали

09:26 30 серпня Київ, Україна

У Багдаді почалися протести після відходу з політики шиїтського імаму Муктади ас-Садра. Внаслідок зіткнень між прихильниками шиїтського лідера та правоохоронними органами загинули щонайменше 20 людей, постраждали понад 300.





Зіткнення в столиці Іраку почалися 29 серпня, після того, як проповідник оголосив, що остаточно йде з політики «через нерозв'язну політичну безвихідь».



У понеділок сотні прихильників Муктади ас-Садра прорвалися в «зелену зону» в центрі Багдада, де розташовані урядові будівлі та іноземні місії, а також президентський палац.



У відповідь у місто ввели урядові війська. Уряд Іраку оголосив 30 серпня неробочим днем, у країні ввели комендантську годину. За даними Reuters, вночі в Багдаді було чути звуки пострілів та вибухів.



Світова спільнота, включаючи ООН, Євросоюз, США, Туреччину, висловила стурбованість заворушеннями та закликала сторони до запобігання насильству та стриманості. У свою чергу Муктада ас-Садр оголосив голодування «до припинення насильства та застосування зброї» в Іраку. Про це повідомляє Al Jazeera Зіткнення в столиці Іраку почалися 29 серпня, після того, як проповідник оголосив, що остаточно йде з політики «через нерозв'язну політичну безвихідь».У понеділок сотні прихильників Муктади ас-Садра прорвалися в «зелену зону» в центрі Багдада, де розташовані урядові будівлі та іноземні місії, а також президентський палац.У відповідь у місто ввели урядові війська. Уряд Іраку оголосив 30 серпня неробочим днем, у країні ввели комендантську годину. За даними Reuters, вночі в Багдаді було чути звуки пострілів та вибухів.Світова спільнота, включаючи ООН, Євросоюз, США, Туреччину, висловила стурбованість заворушеннями та закликала сторони до запобігання насильству та стриманості. У свою чергу Муктада ас-Садр оголосив голодування «до припинення насильства та застосування зброї» в Іраку.