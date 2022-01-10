Під час матчу з шашок у Варшаві прибрали російський прапор

11:19 28 квітень Київ, Україна

У Варшаві на жіночому чемпіонаті з шашок прямо під час партії прибрали зі столу прапор РФ і табличку з зображенням російського триколору.

Повідомляється, що рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) спортсменам з РФ два роки заборонено виступати під прапором країни через порушення антидопінгового законодавства.

Організатор матчу Яцек Павліцкі, отримавши відповідну інформацію, під час гри між Наталею Садовською (Польща) і Тамарою Тансиккужиною (РФ) прибрав зі столу прапор РФ і табличку з зображенням російського прапора.

Повідомляється, що в РФ висловили обурення тим, що сталося, і заявили, що чекають на реакцію керівництва ФШР "на цей неприкритий акт агресії щодо спортсменки і країни".