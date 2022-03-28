У багатьох куточках Європи відбулися акції на підтримку України

Вчора понад 100 000 людей зібралися у центрі Відня на благодійному концерті на підтримку України та її боротьбі з російською агресією! Так само тисячі людей вийшли у Празі, Варшаві, Дубліні, Мюнхені, Братиславі, Вільнусі, Амстердамі, Чикаго, Нью-Йорку та в десятках інших міст.
Перед входом до берлінського Німецького театру на асфальті великими літерами написали «ДІТИ» — саме такий напис був у Драматичного театру в Маріуполі, на який російські військові скинули бомбу 16 березня. У польському місті Щецин навпроти театру сучасного мистецтва, а раніше Національного театру в Празі, також на асфальті зробили подібний великий напис.
Празькі активісти у ці вихідні вирушили до російського посольства та облили його сходинки «кров'ю», що символізує кров безневинних українців.. За їхніми словами, правоохоронні органи не лише не перешкоджали проведенню акції, а й запропонували прийти наступного разу у робочий час.
Американська співачка Кеті Перрі підтримала Україну зі сцени на 5 концертах у Лас-Вегасі: зі сцени закликала глядачів «пошуміти» за нашу країну та послала дорогу у напрямок російської коробки.
Актриса Емма Томпсон вийшла в Лондоні на акцію на підтримку України та прочитала вірш Тараса Шевченка англійською: «Сонце заходить, гори чорніють...».
Німецька служба доставки DHL виділила українським військовим 6 автомобілів. Захисники просто зателефонували та попросили транспорт.
На церемонії вручення «Оскара» було оголошено хвилину мовчання на знак підтримки українського народу. У свою чергу, багато знаменитостей одягли значки або стрічки на червону доріжку на знак підтримки України. Серед них Бенедикт Камбербетч, Джейсон Момоа, Френсіс Кополла, Дайан Уоррен, Джо Уокер та інші.
Празькі активісти у ці вихідні вирушили до російського посольства та облили його сходинки «кров'ю», що символізує кров безневинних українців.. За їхніми словами, правоохоронні органи не лише не перешкоджали проведенню акції, а й запропонували прийти наступного разу у робочий час.
Американська співачка Кеті Перрі підтримала Україну зі сцени на 5 концертах у Лас-Вегасі: зі сцени закликала глядачів «пошуміти» за нашу країну та послала дорогу у напрямок російської коробки.
Актриса Емма Томпсон вийшла в Лондоні на акцію на підтримку України та прочитала вірш Тараса Шевченка англійською: «Сонце заходить, гори чорніють...».
Німецька служба доставки DHL виділила українським військовим 6 автомобілів. Захисники просто зателефонували та попросили транспорт.
На церемонії вручення «Оскара» було оголошено хвилину мовчання на знак підтримки українського народу. У свою чергу, багато знаменитостей одягли значки або стрічки на червону доріжку на знак підтримки України. Серед них Бенедикт Камбербетч, Джейсон Момоа, Френсіс Кополла, Дайан Уоррен, Джо Уокер та інші.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі