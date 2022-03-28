У багатьох куточках Європи відбулися акції на підтримку України

12:53 28 березня Київ, Україна

Вчора понад 100 000 людей зібралися у центрі Відня на благодійному концерті на підтримку України та її боротьбі з російською агресією! Так само тисячі людей вийшли у Празі, Варшаві, Дубліні, Мюнхені, Братиславі, Вільнусі, Амстердамі, Чикаго, Нью-Йорку та в десятках інших міст.

Перед входом до берлінського Німецького театру на асфальті великими літерами написали «ДІТИ» — саме такий напис був у Драматичного театру в Маріуполі, на який російські військові скинули бомбу 16 березня. У польському місті Щецин навпроти театру сучасного мистецтва, а раніше Національного театру в Празі, також на асфальті зробили подібний великий напис.



Празькі активісти у ці вихідні вирушили до російського посольства та облили його сходинки «кров'ю», що символізує кров безневинних українців.. За їхніми словами, правоохоронні органи не лише не перешкоджали проведенню акції, а й запропонували прийти наступного разу у робочий час.



Американська співачка Кеті Перрі підтримала Україну зі сцени на 5 концертах у Лас-Вегасі: зі сцени закликала глядачів «пошуміти» за нашу країну та послала дорогу у напрямок російської коробки.



Актриса Емма Томпсон вийшла в Лондоні на акцію на підтримку України та прочитала вірш Тараса Шевченка англійською: «Сонце заходить, гори чорніють...».



Німецька служба доставки DHL виділила українським військовим 6 автомобілів. Захисники просто зателефонували та попросили транспорт.



На церемонії вручення «Оскара» було оголошено хвилину мовчання на знак підтримки українського народу. У свою чергу, багато знаменитостей одягли значки або стрічки на червону доріжку на знак підтримки України. Серед них Бенедикт Камбербетч, Джейсон Момоа, Френсіс Кополла, Дайан Уоррен, Джо Уокер та інші.