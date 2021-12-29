У Франції запустили цифрові COVID-паспорти

20:58 20 квітень Київ, Україна

Франція стала першою країною-членом Євросоюзу, яка почала тестування цифрового COVID-паспорта . Тепер дані про вакцинацію і тестування французів відображаються в мобільному додатку TousAntiCovid.

Про це повідомляє The Guardian у вівторок, 20 квітня.



Очікується, що загальноєвропейська схема сертифікації вже до літа дозволить жителям ЄС вільно подорожувати країнами континенту.



У Франції мобільний додаток TousAntiCovid раніше використовувався для відстеження контактів ти людей, які заразилися, але тепер в ньому містяться результати тесту на коронавірус або дані про вакцинацію.



Вже з цього тижня і до 29 квітня його можна застосовувати на авіарейсах при перельоті з континентальної Франції на Корсику і в інші заморські департаменти.



Програма генерує QR-код, в якому міститься різна інформація, в тому числі ім'я мандрівника, дата вакцинації і тип вакцини, яку йому ввели, дані лікаря або лабораторії, які можна перевірити по національній базі даних. В майбутньому додаток можна буде використовувати для відвідування громадських заходів - концертів, фестивалів і ярмарків.



У свою чергу міністр з питань цифровізації Седрік О запевнив, що французькі випробування стануть частиною "посиленої, консолідованої і стандартизованої" загальноєвропейської системи. Тепер з кількома країнами і авіакомпаніями ведуться переговори про якнайшвидше визнання TousAntiCovid.