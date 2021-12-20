У Франції заборонили роботу «представництва «ДНР»

20:48 23 березень Київ, Україна

У Франції припинили діяльність представництва так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР"), повідомили представники українського посольства у Франції.

Відомо, що неофіційний центр, який нібито представляє позицію самопроголошеної "ДНР", функціонував у французькому Марселі з 2017 року. Його керівником був один з ультраправих місцевих політиків Юбер Файяр. Весь цей час український уряд намагався домогтися хоча б обмеження, а в ідеалі - закриття подібного "представництва". Лише в 2021 році французька влада вирішила, що подібний "орган" не має права на існування в межах їхньої держави.



Варто відзначити, що створення "представництва" базувалося на одному зі старих законів Франції 1991 року. Офіційний статус "центру" звучав як "громадське об'єднання". Його створення не вимагало попередніх погоджень і видачі дозвільних документів. Проте справедливості вдалося домогтися через апеляційний суд. За словами посла України у Франції Вадима Омельченка, судді "прикрили лавочку" центру так званої "ДНР". Це означає нехай і невелику, але чергову послідовну перемогу України на міжнародній арені в боротьбі за суверенітет і цілісність.



За справедливий вердикт подякував апеляційний суд і головний український дипломат Дмитро Кулеба. Варто відзначити, що на офіційній сторінці в Facebook представники забороненого центру вже висловили своє невдоволення. Рішення суду організатори підтримки "ДНР" вважають серйозним порушенням свободи асоціації і обіцяють продовжити боротьбу.