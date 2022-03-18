У Франції затримали педофіла. Його звинувачують у 160 зґвалтуваннях

20:05 23 жовтня Київ, Україна

У Франції затримано педофіла, якому пред'явлені звинувачення в 160 зґвалтуваннях неповнолітніх. Ним виявився 52-річний італієць.



Французька Національна бригада пошуку втікачів заявила, що підозрюваного затримали в минулу п'ятницю в комуні Румерсхайм-ЛЕ-О, недалеко від міста Мюлуз.



Його розшукували у зв'язку із звинуваченнями в сексуальному насильстві, переважно стосовно дітей, яке він здійснював протягом 2000-2014 років.



Французькі правоохоронці повідомили, що серед правопорушень, в яких його підозрюють, було і зґвалтування його власної дочки, яке тривало протягом декількох років.



Зараз насильник затриманий і утримується в місті Кольмар на час процедури екстрадиції.