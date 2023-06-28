У Франції виставлять на продаж маєток Березовського

09:54 28 червня Київ, Україна

Столітній замок у Франції, який раніше належав російському олігарху Борису Березовському, буде виставлений на ринок після кількох років судових суперечок. Він може принести понад 100 млн доларів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.



Замок Chateau de la Garoupe на Cap d'Antibes продається французьким агентством з конфіскованих товарів, відомим як Agrasc. Виставку "лоту" заплановано на середину осені 2023 року.



Маєток, розташований в одному з найексклюзивніших ігрових майданчиків країни для багатих і знаменитих. Він належав російському мільярдеру Борису Березовському, гарячому критику президента росії володимира путіна. Він помер у Великій Британії 10 років тому.



Головний маєток має площу близько 1300 кв. м з кімнатами для малювання, музичною та більярдною, зимовим садом та шістьма номерами для гостей. Ландшафтна територія тягнеться на 10 гектарів і містить 5 прибудов або житлових приміщень.



Маєток конфіскувала французька влада у 2015 році в рамках окремого позову про відмивання грошей. Сьогодні російська власність та розкішні активи перебувають під пильною увагою по всьому світу після рішення влади росії вторгнутися в Україну.



Маєток збудований у 1907 році британським переговорником Чарльзом Маклареном, який мав титул барона Аберконвея. Згодом його викупив російський мільярдер.



У 2011 році під час французького судового розгляду це майно було оцінено у 93,6 мільйона євро. У понеділок газета Nice-Matin опублікувала позначку майже 120 мільйонів євро.