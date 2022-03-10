У Франції відновлюють режим надзвичайного стану

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Франції неухильно зростає. У зв’язку з цим, з суботи, 17 жовтня, уряд країни відновлює дію режиму надзвичайного стану.
Надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я є підставою для накладення обмежень, до яких може належати і комендантська година. Такий режим діяв у Франції з кінця березня до середини липня. Тоді в країні діяли обмеження на прогулянки, дотримання яких перевірялося, зокрема, поліцією.
У Франції з її майже 67 мільйонами населення протягом минулих вихідних за добу було зареєстровано майже 27 тисяч нових інфікованих коронавірусом. Протиепідемічні обмеження вже введені в Парижі, Ліллі та Ліоні, де закрито бари, басейни і спортзали.
З початку пандемії у Франції від COVID-19 померли майже 33 тисяч осіб.
Надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я є підставою для накладення обмежень, до яких може належати і комендантська година. Такий режим діяв у Франції з кінця березня до середини липня. Тоді в країні діяли обмеження на прогулянки, дотримання яких перевірялося, зокрема, поліцією.
У Франції з її майже 67 мільйонами населення протягом минулих вихідних за добу було зареєстровано майже 27 тисяч нових інфікованих коронавірусом. Протиепідемічні обмеження вже введені в Парижі, Ліллі та Ліоні, де закрито бари, басейни і спортзали.
З початку пандемії у Франції від COVID-19 померли майже 33 тисяч осіб.
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