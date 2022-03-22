У Франції збільшать присутність військових у містах

21:19 29 жовтня Київ, Україна





У зв'язку з низкою терактів , глава Франції Еммануель Макрон прийняв рішення посилити заходи безпеки по всій країні.

Буде запроваджено особливий режим Vigipirate, який передбачає збільшення числа поліціянтів і військових патрулів на вулицях, вокзалах і в громадських місцях по всій країні, також безпеку посилять в школах.

Макрон заявив, що в містах будуть розміщені до семи тисяч солдатів.

Раніше прем'єр-міністр країни Жан Кастекс оголосив, що у Франції після вбивства трьох осіб в Ніцці ввели план з протидії тероризму на рівні «екстрена атака». Він пообіцяв, що відповідь влади буде «твердою, нещадною і негайною».





