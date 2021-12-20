У Франції стартували військово-морські навчання POLARIS 21

12:08 18 листопад Київ, Україна

Понад 50% військово-морських сил Франції візьмуть участь у найбільших військових навчаннях POLARIS. Військові експерти назвали ці навчання наймасштабнішими в історії сучасної Франції.



Військові навчання стартують вже сьогодні і триватимуть 16 днів – до 3 грудня. У них візьмуть участь близько 6 тис. військовослужбовців армії, флоту та ВПС країни. Осторонь не залишаться і моряки – до навчань залучено майже половину суден флоту, а також деякі військово-морські сили союзників.



"Головним завданням POLARIS 21 є зміцнення ефективної взаємодії між країнами-партнерами французьких збройних сил на найвищому рівні", - зазначив адмірал П'єр Вандіре.



Як стверджують у ВМС Франції, розгорнуті ресурси та реалістичний сценарій навчань дозволять французьким солдатам впроваджувати та використовувати інновації як у технічному, так і в тактичному плані, що дасть можливість удосконалити та протестувати методи ведення війни завтрашнього дня.