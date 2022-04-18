У Франції сатаніст обезголовив дитину

18:11 19 липня Київ, Україна

На південному сході Франції, в одному з будинків комуни Тараскон був виявлений мішок з останками обезголовленої дитини. Жахливе вбивство скоїв місцевий житель.





Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Правоохоронці вийшли на слід ймовірного вбивці в ході розшуку 13-річної дитини, що втекла з дому в Марселі. Завдяки повідомленням сусідів, останки зниклого в Марселі хлопчика виявили в мішку в одному з будинків Тараскона. Пізніше у відрі, яке стояло у ванній кімнаті, була виявлена голова дитини.



Поліція знайшла злочинця через кілька годин після того, як виявила понівечене тіло. Підозрюваний був застрелений, намагаючись втекти.

Як з'ясувалося, вбивство скоїв 32-річний місцевий житель, який має психічний розлад. За словами поліціянтів, він намагався з'їсти частини тіла вбитої дитини, а в квартирі зловмисника було знайдено предмети, за якими можна зробити висновок, що чоловік був сатаністом.