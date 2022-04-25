У Франції протестують проти підсумків виборів

У французьких містах увечері в неділю, 24 квітня, розпочалися акції протесту проти результатів президентських виборів, на яких перемогу здобув чинний глава держави Еммануель Макрон. Про це пише Reuters.
За даними видання, сотні протестувальників вийшли на вулиці у таких містах, як Париж, Ренн, Ліон, Тулуза та Нант. Вони викрикують гасла і проти Макрона, і проти його суперниці у другому турі, кандидатки від партії Національне об'єднання Марін Ле Пен.
При цьому у французькій столиці демонстрації переросли у масові заворушення, у зв'язку з чим правоохоронці застосували сльозогінний газ. Деякі активісти вступили з поліцією в сутички.
У Франції після другого туру президентських виборів було опрацьовано 100% голосів виборців і стало відомо, що Еммануеля Макрона вдруге обрано президентом Франції.
За чинного лідера країни проголосували 58,54% виборців, а за Марін Ле Пен – 41,46%, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Франції.
Протистояння в українській державі нагадує, що "Франція має підвищити голос", сказав Макрон у Парижі, звертаючись до прихильників біля Ейфелевої вежі.
Джо Байден також привітав Макрона з перемогою на виборах, наголосивши на необхідності підтримки України.
При цьому у французькій столиці демонстрації переросли у масові заворушення, у зв'язку з чим правоохоронці застосували сльозогінний газ. Деякі активісти вступили з поліцією в сутички.
У Франції після другого туру президентських виборів було опрацьовано 100% голосів виборців і стало відомо, що Еммануеля Макрона вдруге обрано президентом Франції.
За чинного лідера країни проголосували 58,54% виборців, а за Марін Ле Пен – 41,46%, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Франції.
Протистояння в українській державі нагадує, що "Франція має підвищити голос", сказав Макрон у Парижі, звертаючись до прихильників біля Ейфелевої вежі.
Джо Байден також привітав Макрона з перемогою на виборах, наголосивши на необхідності підтримки України.
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