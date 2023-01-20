У Франції відбулися протести через підвищення пенсійного віку

08:31 20 січня Київ, Україна

У Франції відбулися акції протесту проти пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Про це повідомляє Associated Press.



За даними МВС Франції, на вулиці країни вийшли 1,12 мільйона людей, у тому числі 80 000 у Парижі. В акціях брали участь працівники освітньої, транспортної та енергетичної сфер, студенти університетів та учні старших класів.



Акції протесту організували вісім провідних профспілок країни, які стверджують, що реформа пенсійного забезпечення може призвести до втрати отриманих прав, і пропонують ввести податок на багатих або збільшити внески роботодавців до фонду заробітної плати. Міністерство національної освіти заявило, що страйкувало від 34 до 42% вчителів.



За даними залізничного управління SNCF, більшість поїздів Францією було скасовано, зокрема, деякі міжнародні рейси. Також скасовано близько 20% рейсів із паризького аеропорту Орлі.



Що відомо про пенсійну реформу

10 січня прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн представила проєкт пенсійної реформи, який передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років та збільшення трудового стажу – до 43 років.



Згідно з новими змінами, для отримання пенсії працівники повинні мати стаж не менше 43 років. Пенсійний вік залишиться незмінним – 67 років, для жінок, які перервали свою кар'єру заради виховання дітей чи тих, хто довго навчався та пізно почав працювати.



У 2020 році президент Емманюель Макрон мав намір провести у Франції радикальну пенсійну реформу з уніфікацією складної системи з 42 різних режимів, переходом на систему пенсійних балів та заходами, які заохочували французів працювати мінімум до 64 років і довше.



Підготовка реформи супроводжувалася демонстраціями протесту і страйками (у тому числі рекордним страйком транспортників), пандемія COVID-19, яка згодом почалася, змусила президента відмовитися від планів радикальної перебудови пенсійної системи.