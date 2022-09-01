У Франції стався вибух на військовому заводі

18:25 03 серпня Київ, Україна

На заводі вибухових речовин Manuco, що належить компанії Eurenco у комуні Бержерак на південному заході Франції, стався вибух, кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.



У заяві префектури регіону Дордонь говориться, що вісім людей отримали поранення, у тому числі одна з них зазнала травми, «небезпечної для життя».



Після вибуху почалася пожежа, але влада заявила, що ситуація знаходиться під контролем і що вибух не мав наслідків за межами периметра об'єкта.



Завод виробляє вибухові речовини та ракетне паливо. Він також виготовляє вибухові речовини для цивільного використання.



Мер Бержерака Джонатан Пріолеад повідомив, що влада поки не знає, що стало причиною вибуху, але він стався в секції, що займається нітроцелюлозою. На місці події працюють екстрені служби.

Місцева влада закликала мешканців уникати цього сектора та стежити за оновленням інформації у Twitter мерії Бержерака.