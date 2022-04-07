У Франції закликали ЄС сказати "ні" російським і китайським COVID-вакцинам

11:57 08 липня Київ, Україна

У Франції закликають країни Євросоюзу відмовитися від визнання російської і китайської вакцин від коронавірусу.

Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон в четвер, виступаючи в ефірі телеканалу France 2.

"Необхідно, щоб список тих препаратів, при вакцинації якими людям буде дозволено доступ на французьку територію, був обмежений тими вакцинами, в дієвості яких ми впевнені. В цей час їх, визнаних у Франції і Європі, а також в низці інших країн, всього чотири. Щодо низки інших вакцин, зокрема, російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - заявив Бон.

Відповідаючи на питання щодо польотів російських літаків до Франції в умовах пандемії, Бон нагадав, що "Франція постійно оновлює списки країн, віднесених в залежності від ситуації до зелених, помаранчевих і червоних. "Кожного тижня ми вносимо нові країни в червоний і інші списки", - сказав Бон. У той самий час він запевнив, що Франція "не має наміру скасовувати авіарейси на її територію з інших країн при погіршенні там епідеміологічної ситуації".