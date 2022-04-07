У Франції закликали ЄС сказати "ні" російським і китайським COVID-вакцинам

У Франції закликають країни Євросоюзу відмовитися від визнання російської і китайської вакцин від коронавірусу.
Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон в четвер, виступаючи в ефірі телеканалу France 2.
"Необхідно, щоб список тих препаратів, при вакцинації якими людям буде дозволено доступ на французьку територію, був обмежений тими вакцинами, в дієвості яких ми впевнені. В цей час їх, визнаних у Франції і Європі, а також в низці інших країн, всього чотири. Щодо низки інших вакцин, зокрема, російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - заявив Бон.
Відповідаючи на питання щодо польотів російських літаків до Франції в умовах пандемії, Бон нагадав, що "Франція постійно оновлює списки країн, віднесених в залежності від ситуації до зелених, помаранчевих і червоних. "Кожного тижня ми вносимо нові країни в червоний і інші списки", - сказав Бон. У той самий час він запевнив, що Франція "не має наміру скасовувати авіарейси на її територію з інших країн при погіршенні там епідеміологічної ситуації".
"Ми вже скасовували в терміновому порядку авіаційне сполучення з Бразилією, але це неможливо робити на довгий термін, це вкрай складна процедура, і при цьому залишається можливим приїзд пасажирів з цих країн до Франції через інші країни", - зазначив держсекретар.
"Реальний вплив, - підкреслив він, - надають строгий контроль, перевірка наявності довідок про тести, а при необхідності і проведення таких тестів після прибуття пасажирів. І в крайньому разі, перевірка владою дотримання пасажирами карантину, що і робиться у Франції щодо людей, які приїжджають з країн червоного списку".
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