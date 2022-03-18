У Франції скасували комендантську годину і послабили карантинні обмеження

Уряд Франції ухвалив рішення послабити карантинні обмеження, зокрема, скасувати обов'язкове носіння масок на вулиці, і скасувати комендантську годину.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.
Крім цього, уряд вирішив скасувати обов'язкове носіння масок на відкритому просторі, поза приміщеннями, за винятком деяких обставин.
Станом на 15 червня у Франції зафіксовано 3235 нових випадків інфікування COVID-19; 76 летальних випадків.
До середини червня в країні першу дозу COVID-вакцини отримали понад 30,3 млн населення. З 15 червня вакцинація стала доступною для підлітків 12-17 років.
Уряд планує вакцинувати все доросле населення до кінця літа.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі