У Франції хочуть заборонити мусульманські сукні у школах - міністр

13:42 28 серпня Київ, Україна

Франція заборонить учням шкіл, які відвідують державні установи, носити абаю. Це широке довге плаття з рукавами, яке носять деякі мусульманки разом із хіджабом.



Про це пише Reuters.



Зазначається, що міністр освіти Франції Габріель Атталь оголосив про це пізно в неділю в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

"Коли ви заходите до класу, ви не маєте визначати релігію учнів, просто дивлячись на них", - сказав він.

У 2004 році французький закон заборонив "носити в школах знаки або одяг, за допомогою яких учні нібито демонструють релігійну приналежність". Це стосувалося великих хрестів, єврейських коп та ісламських хусток.



Водночас абая була дозволена до листопада минулого року. Минулого року Міністерство освіти Франції видало наказ, додавши абаю до предметів одягу, які можуть бути заборонені, якщо їх одягають таким чином, щоб відкрито демонструвати релігійну приналежність. Наказ також виділив бандани та довгі спідниці.



Лідер профспілки директорів шкіл Бруно Бобкевич привітав таку заяву.

"Інструкції були незрозумілі, тепер вони є і ми це вітаємо", - сказав Бобкевич.

У той самий час, член лівої опозиційної партії France Unbowed Клементін Отен засудив це як "контроль над одягом", заявивши, що це "неконституційно" і суперечить основним принципам світських цінностей Франції. Отен звинуватив французький уряд у "нав'язливому неприйнятті" близько 5 мільйонів мусульманського населення країни.