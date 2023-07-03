У Франції було винесено перші вироки учасникам масових заворушень

11:13 03 липня Київ, Україна

У Франції винесли перші вироки учасникам серії масових заворушень, які охопили країну після трагічного випадку, коли поліціянт застрелив 17-річного водія.



Про це повідомляє France Bleu.



Суд у місті Гренобль ухвалив вироки першим трьом учасникам заворушень, які варіюються від 3 до 6 місяців позбавлення волі.



Ще 12 осіб було засуджено до 4 місяців домашнього арешту.



Загалом перед судом постали 30 людей. Майже всі були затримані за акти мародерства, скоєні в ніч з п'ятниці на суботу.



Їх звинувачують у крадіжках одягу, взуття, парфумерії та електроніки.



Поліція Франції затримала щонайменше 719 людей протягом п'ятої ночі заворушень, що тяглися по всій країні після похорону 17-річного Наеля.