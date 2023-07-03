У Франції було винесено перші вироки учасникам масових заворушень

У Франції винесли перші вироки учасникам серії масових заворушень, які охопили країну після трагічного випадку, коли поліціянт застрелив 17-річного водія.
Про це повідомляє France Bleu.
Суд у місті Гренобль ухвалив вироки першим трьом учасникам заворушень, які варіюються від 3 до 6 місяців позбавлення волі.
Ще 12 осіб було засуджено до 4 місяців домашнього арешту.
Загалом перед судом постали 30 людей. Майже всі були затримані за акти мародерства, скоєні в ніч з п'ятниці на суботу.
Їх звинувачують у крадіжках одягу, взуття, парфумерії та електроніки.
Поліція Франції затримала щонайменше 719 людей протягом п'ятої ночі заворушень, що тяглися по всій країні після похорону 17-річного Наеля.
Про це повідомляє France Bleu.
Суд у місті Гренобль ухвалив вироки першим трьом учасникам заворушень, які варіюються від 3 до 6 місяців позбавлення волі.
Ще 12 осіб було засуджено до 4 місяців домашнього арешту.
Загалом перед судом постали 30 людей. Майже всі були затримані за акти мародерства, скоєні в ніч з п'ятниці на суботу.
Їх звинувачують у крадіжках одягу, взуття, парфумерії та електроніки.
Поліція Франції затримала щонайменше 719 людей протягом п'ятої ночі заворушень, що тяглися по всій країні після похорону 17-річного Наеля.
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