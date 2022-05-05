У Франції заарештували віллу російського олігарха Михайла Фрідмана

11:23 05 травня Київ, Україна

У Сен-Тропе заарештували віллу Copab, яка належить сім'ї засновника Альфа-банку Михайла Фрідмана. Цей арешт пов'язаний із санкціями ЄС.



Вілла записана на французьку фірму SNC COPAB. Її бенефіціарами є дочки Михайла Фрідмана Лариса та Катерина Фрідман, ще 1% належить його колишній дружині Ользі Айзіман.



Фрідман заробляв на віллі від €180 тисяч до €440 тисяч на місяць, здаючи її в оренду. На території є басейн, сауна, хамам, джакузі та окремий майданчик для вертольота.



Бізнесмен став одним із перших росіян, які потрапили під санкції Євросоюзу після початку війни. Це сталося 28 лютого, тоді ж санкції було запроваджено і щодо інших власників консорціуму «Альфа-Груп» — Петра Авена, а також друзів президента росії володимира путіна Геннадія Тимченка та Сергія Ролдугіна. В обґрунтуванні до введених санкцій зазначено, що Фрідман перебуває у тісному зв'язку з АП та сприяв окупації Криму у 2014 році.



17 березня Фрідман повідомив, що йому заблокували банківську картку, а витрати можуть обмежити сумою приблизно $3300 на місяць. Бізнесмен поскаржився Bloomberg на те, що тепер навіть не може сплатити за прибирання свого лондонського особняка. «Можливо, мені варто прибирати будинок самому. Це нормально. У студентстві я жив у маленькій кімнаті гуртожитку ще з чотирма чоловіками. Але через 35 років це несподівано», - зазначив мільярдер.