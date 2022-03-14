У Франції активіст захопив віллу дочки Путіна. Туди планують заселити евакуйованих українців

16:32 14 березня Київ, Україна

Французький активіст П'єр Афнер захопив віллу дочки путіна у місті Біарриц, пише The Insider. Туди планують заселити евакуйованих через війну українців.



Як пише видання, П'єр вже змінив замки в будинку і готовий прийняти всіх людей, які постраждали від війни, яку розв'язала російська федерація.





Це вілла "Альта Мира", де проживає молодша дочка президента Росії – Катерина Тихонова.

Загалом там облаштовано вісім спальних місць, а також три ванні кімнати.