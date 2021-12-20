У Флориді літак впав на машину, в якій їхали мати і дитина

10:52 16 березень Київ, Україна

У Сполучених Штатах Америки двоє людей загинули після падіння легкомоторного літака на автомобіль.

Аварія сталася в місті Пемброк-Пайнс, штат Флорида, в авіакатастрофі загинули двоє людей і ще двоє, що знаходилися на землі, постраждали. Цю інформацію повідомляє телекомпанія NBC.





Літак звалився через кілька хвилин після зльоту. Він зіткнувся з автомобілем і вибухнув. Двоє загиблих знаходилися в кабіні літака. Постраждалі жінка і дитина були пасажирами автомобіля - їх госпіталізували.