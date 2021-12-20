Онук Елвіса Преслі загинув від вогнепального поранення

Американські ЗМІ повідомили, що 27-й онук ікони американської поп-культури Елвіса Преслі був знайдений мертвим в своїх апартаментах в Калабасасі, штат Каліфорнія.
Бенджаміна Кіо був дуже схожий на свого зоряного дідуся, загинув від вогнепального поранення. Поліція розглядає версію самогубства.
Ця звістка шокувала мати загиблого і єдину дочку Елвіса Преслі 52-річну Лізу. У дочки "короля рок-н-ролу" залишилися 31-річна дочка Райлі і 11-річні дівчатка-близнючки, народжені в четвертому шлюбі.
Про життя внука Елвіса Преслі було відомо небагато - він, як і його зіркові родичі, захоплювався музикою.
Нагадаємо, що "король рок-н-ролу" Елвіс Преслі помер в 1977 році у віці 42 років, але до цього дня залишається іконою американської поп-культури і входить в трійку найбільш купованих солістів світу. Артист записав 150 альбомів і був тричі нагороджений премією "Греммі". Причиною смерті Преслі стала зупинка серця на тлі прийому надмірної дози різних медикаментів (за однією з версій, це були наркотики).
Ця звістка шокувала мати загиблого і єдину дочку Елвіса Преслі 52-річну Лізу. У дочки "короля рок-н-ролу" залишилися 31-річна дочка Райлі і 11-річні дівчатка-близнючки, народжені в четвертому шлюбі.
Про життя внука Елвіса Преслі було відомо небагато - він, як і його зіркові родичі, захоплювався музикою.
Нагадаємо, що "король рок-н-ролу" Елвіс Преслі помер в 1977 році у віці 42 років, але до цього дня залишається іконою американської поп-культури і входить в трійку найбільш купованих солістів світу. Артист записав 150 альбомів і був тричі нагороджений премією "Греммі". Причиною смерті Преслі стала зупинка серця на тлі прийому надмірної дози різних медикаментів (за однією з версій, це були наркотики).
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