Влада Японії затвердила розширення санкцій проти росії

12:15 27 січня Київ, Україна

Японія доповнила список санкцій проти фізичних та юридичних осіб росії, а також експортні обмеження у зв'язку з "поточною міжнародною ситуацією навколо України".



Про це 27 січня повідомив уряд країни.



Зазначається, що Токіо вживе заходів щодо заморожування активів 22 фізичних та трьох юридичних осіб. Окремі санкції торкнуться 14 фізосіб, які причетні до анексії Криму та дестабілізації ситуації на сході України.



Серед них – дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, заступник міністра оборони росії Михайло Мізинцев, віцепрем'єри Дмитро Чернишенко та Андрій Білоусов, родичі російського олігарха Сулеймана Керімова, генерали російської армії, гауляйтери, призначені на посади на захоплених територіях.



Крім того, Токіо вводить заборону на експорт товарів загального призначення та товарів, пов'язаних із зміцненням військового потенціалу щодо 49 російських компаній.



Під санкції зокрема потрапили корпорація Іркут, Московський машинобудівний завод Авангард, ПАТ Камаз, Тульський збройовий завод, конструкторські бюро та науково-технічні центри.



Обмеження набувають чинності з 3 лютого.



Заборона на експорт до рф охоплює ядерні установки, обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів, вакцини та медичні вироби, вибухові речовини та обладнання для їхнього виявлення, підшипники, переносні генератори, роботів, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, речовини, що використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.