Влада Японії розширила санкції проти росії

12:05 07 жовтня Київ, Україна

На тлі анексії росії українських територій Японія розширила санкції проти агресора. До списку санкцій потрапили понад 80 фізосіб та 9 юросіб. Відповідний список опубліковано японським Міністерством фінансів.



До чорного списку Японії потрапили родичі голови Чечні рамзана кадирова, міністра оборони росії сергія шойгу, спікера ради федерації валентини матвієнко, прем'єр-міністра михайла мішустіна, заступника голови ради безпеки дмитра медведєва, пропагандистки Маргарити Симоньян.



Також обмеження були введені проти повпреда президента в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрія Чайки, гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають неофіційною дружиною президента росії володимира путіна, лідера байкерського клубу Нічні вовки Олександра Залдостанова на прізвисько Хірург, члена "ради адміністрації Запорізької області" радника "голови Криму" Олега Крючкова. Активи всіх, хто потрапить до реєстру, будуть заморожені.



Крім того, під санкції Японії потрапили: збройовий концерн Калашніков, "ОДКБ-Клімов (провідний російський розробник газотурбінних двигунів для військової та цивільної авіації), концерн Сузір'я (виробництво інтелектуальних систем радіоелектронної боротьби), холдинг Роселектроніка (входить до корпорації Ростех).