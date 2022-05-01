Влада Японії хоче ввести надзвичайний стан

12:10 30 липня Київ, Україна

Влада Японії знаходиться в процесі обговорення введення в країні надзвичайного стану, до такого рішення їх підштовхує блискавичне поширення коронавірусу серед місцевих жителів.

Про це повідомляє Reuters.



Зокрема, надзвичайний стан можуть ввести і в частині острова Окінава.



Очікується, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга офіційно оголосить про це рішення після того, як експерти схвалять його.



Зазначено, що країна зараз намагається стримати поширення нового штаму "Дельта", в той час, як кожен день в Японії реєструють рекордну кількість випадків COVID-19.



За останніми даними, 64% лікарняних ліжок в Токіо заповнені хворими на COVID-19.



Нагадаємо, за минулу добу на Олімпіаді в Токіо серед учасників і персоналу зафіксували 27 випадків COVID-19.



Додамо, вчора в Японії виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу: це найбільший показник за весь час пандемії.