Влада Японії хоче ввести надзвичайний стан

Влада Японії знаходиться в процесі обговорення введення в країні надзвичайного стану, до такого рішення їх підштовхує блискавичне поширення коронавірусу серед місцевих жителів.
Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, надзвичайний стан можуть ввести і в частині острова Окінава.
Очікується, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга офіційно оголосить про це рішення після того, як експерти схвалять його.
Зазначено, що країна зараз намагається стримати поширення нового штаму "Дельта", в той час, як кожен день в Японії реєструють рекордну кількість випадків COVID-19.
За останніми даними, 64% лікарняних ліжок в Токіо заповнені хворими на COVID-19.
Нагадаємо, за минулу добу на Олімпіаді в Токіо серед учасників і персоналу зафіксували 27 випадків COVID-19.
Додамо, вчора в Японії виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу: це найбільший показник за весь час пандемії.
Зокрема, надзвичайний стан можуть ввести і в частині острова Окінава.
Очікується, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга офіційно оголосить про це рішення після того, як експерти схвалять його.
Зазначено, що країна зараз намагається стримати поширення нового штаму "Дельта", в той час, як кожен день в Японії реєструють рекордну кількість випадків COVID-19.
За останніми даними, 64% лікарняних ліжок в Токіо заповнені хворими на COVID-19.
Нагадаємо, за минулу добу на Олімпіаді в Токіо серед учасників і персоналу зафіксували 27 випадків COVID-19.
Додамо, вчора в Японії виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу: це найбільший показник за весь час пандемії.
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