Влада Угорщини заблокувала виділення Україні 18 млрд євро

Уряд Угорщини офіційно перешкодив виділенню Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги Євросоюзу у 2023 році.
Про це повідомляють ЗМІ у вівторок, 6 грудня.
Зокрема, міністр фінансів Угорщини Міхай Варга висловився проти ухвалення Європейською радою поправок щодо надання допомоги Україні.
Про це повідомляють ЗМІ у вівторок, 6 грудня.
Зокрема, міністр фінансів Угорщини Міхай Варга висловився проти ухвалення Європейською радою поправок щодо надання допомоги Україні.
Йшлося про внесення поправок до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути прийняте одноголосно всіма країнами ЄС.
Водночас міністри країн-членів Євросоюзу проголосували кваліфікованою більшістю за макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.
Водночас міністри країн-членів Євросоюзу проголосували кваліфікованою більшістю за макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.
Як відомо, 9 листопада Єврокомісія запропонувала виділити Україні 18 млрд євро у 2023 році.. Кошти мають надаватися у вигляді кредитів на дуже пільгових умовах із строком погашення до 35 років.
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