Влада Угорщини та Австрії відмовляється надавати військову допомогу Україні

15:03 31 січня Київ, Україна

Міністри оборони Австрії та Угорщини, Клаудія Таннер та Крістоф Салай-Бобровницький, відзначили позицію їхніх країн щодо війни, зокрема, країни дотримуються політики відмови у військовій допомозі Україні.



Про це після їхньої зустрічі в Будапешті написали в oe24.at.

"Позиція Австрії та Угорщини щодо війни в Україні зрозуміла, оскільки обидві країни не відправляють зброю до зони конфлікту", – заявили вони на спільній пресконференції.

Австрія та Угорщина відмовляються допомагати Україні вижити нібито для того, щоб "запобігти подальшій ескалації", але залишаються "на стороні миру" (як підкреслив Салай-Бобровницький) – і продовжать надавати гуманітарну допомогу біженцям.



Співпраця офіційних Відня та Будапешта важлива, оскільки "ми живемо під час небезпеки", додав угорський міністр оборони.



У минулому Угорщина заявляла, що зазнає підвищеного тиску через біженців, які рятуються від війни з України, тоді як критики зазначають, що лише небагато біженців вважають за краще затримуватися в країні.