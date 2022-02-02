Влада Венесуели збила американський літак з наркотиками

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За незаконне вторгнення в повітряний простір Венесуели був збитий літак з американським реєстраційним номером.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Нестор Ревероль у своєму Twitter-акаунті в середу, 16 вересня.

"Службовці Збройних сил Венесуели, виявивши на радарах Командування повітряної оборони нелегальне повітряне судно, активували протоколи, встановлені законом", - написав він

Як з'ясувалося пізніше, літак перевозив наркотики з Колумбії.

А в травні, як відомо, влада Венесуели заявила про затримання двох американських найманців, які планували вторгнення з боку Колумбії в країну і замах на Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не має відношення до подій у Венесуелі.