Влада Венесуели збила американський літак з наркотиками

За незаконне вторгнення в повітряний простір Венесуели був збитий літак з американським реєстраційним номером.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Нестор Ревероль у своєму Twitter-акаунті в середу, 16 вересня.
Як з'ясувалося пізніше, літак перевозив наркотики з Колумбії.
А в травні, як відомо, влада Венесуели заявила про затримання двох американських найманців, які планували вторгнення з боку Колумбії в країну і замах на Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не має відношення до подій у Венесуелі.
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