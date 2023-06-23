Влада Туреччини дозволила Baykar розгорнути виробництво дронів в Україні

Компанія Baykar отримала від влади Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.
Про це повідомив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пише турецьке видання Akit.
Про це повідомив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пише турецьке видання Akit.
Очікується, що завод буде відкрито у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство складає 95,5 млн доларів.
Baykar заснувала ТОВ "Авіа Венчур" у 2019 році з метою побудувати два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" компанії Baykar будуватиме завод, де вироблятимуть Bayraktar TB2 та AKINCI UCAV.
Нагадаємо, 19 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.
У серпні стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє безпілотні літальні апарати, включаючи ударний Bayraktar TB2, вже зареєструвалася в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.
У жовтні стало відомо, що Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки.
У серпні стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє безпілотні літальні апарати, включаючи ударний Bayraktar TB2, вже зареєструвалася в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.
У жовтні стало відомо, що Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки.
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