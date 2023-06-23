Влада Туреччини дозволила Baykar розгорнути виробництво дронів в Україні

15:20 23 червня Київ, Україна





Про це повідомив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пише турецьке видання Akit. Компанія Baykar отримала від влади Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.Про це повідомив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пише турецьке видання Akit.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 та Akinci в Україні", – сказав він.

Очікується, що завод буде відкрито у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство складає 95,5 млн доларів.

"Основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифіковано у липні", - сказав Байрактар.

Baykar заснувала ТОВ "Авіа Венчур" у 2019 році з метою побудувати два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" компанії Baykar будуватиме завод, де вироблятимуть Bayraktar TB2 та AKINCI UCAV.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.



У серпні стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє безпілотні літальні апарати, включаючи ударний Bayraktar TB2, вже зареєструвалася в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.



У жовтні стало відомо, що Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки.