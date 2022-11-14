Влада Туреччини підозрює США у причетності до теракту в Стамбулі

Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу відкидає жаль Штатів з приводу теракту в Стамбулі, натякнувши, що Анкара бачить у ньому і провину США.
Як повідомляє CNN Turk.
Як повідомляє CNN Turk.
У спілкуванні зі ЗМІ він заявив також, що теракт у Стамбулі було скоєно за дорученням штабу курдської організації YPG, розташованого у сирійському районі Кобані, а виконавицю відправили до Туреччини через сирійський Афрін. За його словами, правоохоронці вже провели операції за 21 адресою та затримали 46 осіб.
Сойлу заявив також, що організатори нібито готували вбивство виконавиці теракту - "викинути з вікна або кинути у канал", щоб поліція не викрила всю мережу.
Нагадаємо, вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень у неділю, 13 листопада. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксім.
Нагадаємо, вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень у неділю, 13 листопада. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксім.
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