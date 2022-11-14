Влада Туреччини підозрює США у причетності до теракту в Стамбулі

12:31 14 листопада Київ, Україна





Як повідомляє CNN Turk. Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу відкидає жаль Штатів з приводу теракту Стамбулі , натякнувши, що Анкара бачить у ньому і провину США.Як повідомляє CNN Turk.

"Ми не приймаємо співчуття від посольства США", - заявив Сулейман Сойлу.

"Ми знаємо, як це координувалося. Ми знаємо, який сигнал нам надіслали. І ми пошлемо дуже сильний сигнал у відповідь", - сказав міністр.

У спілкуванні зі ЗМІ він заявив також, що теракт у Стамбулі було скоєно за дорученням штабу курдської організації YPG, розташованого у сирійському районі Кобані, а виконавицю відправили до Туреччини через сирійський Афрін. За його словами, правоохоронці вже провели операції за 21 адресою та затримали 46 осіб.

"Причетні до теракту могли вже сьогодні втекти до Греції, але їх оперативно схопили", - цитує міністра агентство Anadolu.

Сойлу заявив також, що організатори нібито готували вбивство виконавиці теракту - "викинути з вікна або кинути у канал", щоб поліція не викрила всю мережу.



Нагадаємо, вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень у неділю, 13 листопада. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксім.