Влада США та Євросоюзу контролює угоди казахстанських компаній з рф

08:58 15 вересня Київ, Україна

Влада США та Євросоюзу перевіряє угоди казахстанських компаній з рф, щоб не допустити потрапляння Казахстану під вторинні санкції.

Про це повідомив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.

«У нас створено урядову робочу групу щодо недопущення негативного впливу антиросійських санкцій на нашу економіку, у тому числі щодо недопущення вторинних санкцій», — повідомив він у кулуарах З'їзду лідерів світових та традиційних релігій.

Внаслідок цього Казахстану вдається уникати порушення санкційного режиму проти росії.

"Казахстан не підпадає під вторинні санкції", - повідомив Тлеуберді.

Втративши половину імпорту в результаті санкцій і торгової блокади, росія змогла відновити лише третину: на кінець серпня поставки з-за кордону залишалися на 35% нижчими за докризові, розповідав перший віцепрем'єр Андрій Білоусов.



Паралельний імпорт, який раніше вважався контрабандою, вдалося запустити лише на 2-2,5 млрд доларів на місяць, а це лише 8% від сукупного довоєнного імпорту в росію (в середньому 32 млрд доларів на місяць).



Причому навіть ці мізерні постачання перебувають під загрозою зриву. "Паралельне" ввезення гаджетів до росії здійснювалося за рахунок запасів, які накопичили імпортери з країн ЄАЕС. Але за літо вони вичерпані, розповіли «Комерсанту» джерела серед російських дистриб'юторів.



В результаті російські компанії стикаються з відмовами з боку посередників у Казахстані, Киргизстану та Вірменії, де на внутрішньому ринку вже намічається дефіцит техніки. Справа в тому, що іноземні постачальники, що пішли з росії, не нарощували експорт до країн ЄАЕС, і тому потрібного обсягу планшетів, смартфонів, комп'ютерів там просто немає.



Країни ЄАЕС у березні-червні відвантажили до росії товарів на 9,4 млрд доларів. Порівняно з тим же періодом минулого року постачання зросло лише на 15%, або 1,3 млрд доларів. Іншими словами, із 18 млрд доларів втраченого щомісячного імпорту союзники кремля на пострадянському просторі компенсували лише 2,4% (близько 430 млн доларів на місяць).