Влада США та Євросоюзу контролює угоди казахстанських компаній з рф

Влада США та Євросоюзу перевіряє угоди казахстанських компаній з рф, щоб не допустити потрапляння Казахстану під вторинні санкції.
Про це повідомив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.
Внаслідок цього Казахстану вдається уникати порушення санкційного режиму проти росії.
Втративши половину імпорту в результаті санкцій і торгової блокади, росія змогла відновити лише третину: на кінець серпня поставки з-за кордону залишалися на 35% нижчими за докризові, розповідав перший віцепрем'єр Андрій Білоусов.
Паралельний імпорт, який раніше вважався контрабандою, вдалося запустити лише на 2-2,5 млрд доларів на місяць, а це лише 8% від сукупного довоєнного імпорту в росію (в середньому 32 млрд доларів на місяць).
Причому навіть ці мізерні постачання перебувають під загрозою зриву. "Паралельне" ввезення гаджетів до росії здійснювалося за рахунок запасів, які накопичили імпортери з країн ЄАЕС. Але за літо вони вичерпані, розповіли «Комерсанту» джерела серед російських дистриб'юторів.
В результаті російські компанії стикаються з відмовами з боку посередників у Казахстані, Киргизстану та Вірменії, де на внутрішньому ринку вже намічається дефіцит техніки. Справа в тому, що іноземні постачальники, що пішли з росії, не нарощували експорт до країн ЄАЕС, і тому потрібного обсягу планшетів, смартфонів, комп'ютерів там просто немає.
Країни ЄАЕС у березні-червні відвантажили до росії товарів на 9,4 млрд доларів. Порівняно з тим же періодом минулого року постачання зросло лише на 15%, або 1,3 млрд доларів. Іншими словами, із 18 млрд доларів втраченого щомісячного імпорту союзники кремля на пострадянському просторі компенсували лише 2,4% (близько 430 млн доларів на місяць).
Паралельний імпорт, який раніше вважався контрабандою, вдалося запустити лише на 2-2,5 млрд доларів на місяць, а це лише 8% від сукупного довоєнного імпорту в росію (в середньому 32 млрд доларів на місяць).
Причому навіть ці мізерні постачання перебувають під загрозою зриву. "Паралельне" ввезення гаджетів до росії здійснювалося за рахунок запасів, які накопичили імпортери з країн ЄАЕС. Але за літо вони вичерпані, розповіли «Комерсанту» джерела серед російських дистриб'юторів.
В результаті російські компанії стикаються з відмовами з боку посередників у Казахстані, Киргизстану та Вірменії, де на внутрішньому ринку вже намічається дефіцит техніки. Справа в тому, що іноземні постачальники, що пішли з росії, не нарощували експорт до країн ЄАЕС, і тому потрібного обсягу планшетів, смартфонів, комп'ютерів там просто немає.
Країни ЄАЕС у березні-червні відвантажили до росії товарів на 9,4 млрд доларів. Порівняно з тим же періодом минулого року постачання зросло лише на 15%, або 1,3 млрд доларів. Іншими словами, із 18 млрд доларів втраченого щомісячного імпорту союзники кремля на пострадянському просторі компенсували лише 2,4% (близько 430 млн доларів на місяць).
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