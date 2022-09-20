Влада Словенії передасть Україні 28 танків

Уряд Словенії передасть Збройним силам України 28 танків M-55 S. Натомість вона отримає від Німеччини 40 вантажівок, повідомляє 24UR у понеділок, 19 вересня.
Вказано, що відповідну угоду підписали канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб. Згідно з угодою між країнами, ФРН передасть словенцям 35 важких вантажних машин та п'ять автоцистерн для води.
При цьому в офісі прем'єра Словенії зазначили, що угода була укладена в дусі солідарності з українським народом, який стикається з російською агресією, і цей взаємний обмін також зміцнить оборонну співпрацю між двома країнами.
Танки M-55 S знаходилися на зберіганні словенської армії. Це югославська модернізація старого радянського танка Т-55. Машина отримала динамічний захист та потужніше озброєння.
Нагадаємо, у червні Словенія відправила до України 35 БМП M80A. Бронемашини багато років зберігалися на базі в районі Пивки. Їхня розконсервація зайняла кілька тижнів.
При цьому в офісі прем'єра Словенії зазначили, що угода була укладена в дусі солідарності з українським народом, який стикається з російською агресією, і цей взаємний обмін також зміцнить оборонну співпрацю між двома країнами.
Танки M-55 S знаходилися на зберіганні словенської армії. Це югославська модернізація старого радянського танка Т-55. Машина отримала динамічний захист та потужніше озброєння.
Нагадаємо, у червні Словенія відправила до України 35 БМП M80A. Бронемашини багато років зберігалися на базі в районі Пивки. Їхня розконсервація зайняла кілька тижнів.
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